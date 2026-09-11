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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında sulama tankerine arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında sulama tankerine arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Ali A. (48) idaresindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, seyir halindeyken Ö.K'nin (41) kullandığı 34 PNM 49 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit ederken otomobildeki A.S.A. (44) ile H.A.A. ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tanker sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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