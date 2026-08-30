Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. 02 ADC 275 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Mehmet Açıkgöz, M.A. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı