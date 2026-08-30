Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. 02 ADC 275 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Mehmet Açıkgöz, M.A. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı: Yıldız isme güle güle dedi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama