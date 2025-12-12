Haberler

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobilin 3 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin, 2 araç ve refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadioğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Güler (30) idaresindeki 46 ACG 392 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.İ. (34) idaresindeki 35 ZC 572 plakalı araca çarparak refüjdeki ağaca vurdu. 46 ACG 392 plakalı otomobil ardından E.İ (34) idaresindeki 46 AHY 420 plakalı araca da çarptı. 3 aracın karıştığı kazada Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
