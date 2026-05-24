Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Andırın ilçesi Demrek mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 1'i ağır 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı