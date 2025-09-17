Haberler

Kahramanmaraş'ta Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Ölü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail P. (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı Mercedes marka tır ile Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler morga gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
