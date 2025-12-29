Taksi ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ticari taksi ile sepetli motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. M.A. idaresindeki 46 T 0041 plakalı ticari taksi il R.K. yönetimindeki 46 AC 605 plakalı sepetli motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara hastaneye kaldırılırken, motosikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ