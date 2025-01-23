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Kahramanmaraş'ta telefon kılıfını beğenmeyen şahıs dükkana ateş açtı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş'ta bir telefon dükkanında, beğenmediği kılıflar nedeniyle sinirlenen bir şahıs iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, şüpheli polisler tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı girişinde meydana gelen olayda;iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, telefon dükkanına gelerek telefon kılıfı almak istedi. Kendisine gösterilen telefon kılıflarını beğenmeyen şahıs bağırarak iş yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİ ELİNDE POMPALI TÜFEKLE GELDİ

Bir müddet sonra dükkana gelen şüpheli şahıs, elindeki pompalı tüfekle telefon dükkanına ateş açtı. Çevredeki polislerin müdahalesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı. Meydana gelen olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kahramanmaraş'ta telefon kılıfını beğenmeyen şahıs dükkana ateş açtı: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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