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Kahramanmaraş'ta süt toplayıcıları arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta süt toplayıcıları arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki süt toplayıcısı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Emrah Çil, tartışmanın ardından vurulurken, şüpheli F.G. kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki süt toplayıcısı arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Süt toplayıcısı Emrah Çil (37) ile F.G. arasında önceden başlayan tartışma Kabaağaç Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli F.G, Emrah Çil'i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

OLAY SONRASI İNCELEME SÜRÜYOR

Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.G. isimli şahıs ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olay sonrası inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden tüp servisi yaparken at hırsızı kılıklı tüpçüler bu mahalleye giremezsin ben girerim kavgası yaparlardı üstelik tüpü katlara çıkarmak istemez kapılara bırakırdı ben hep tüpü ocağa kadar götürüp bağlar ocağın her tarafını kontrol ederdim işe ilk başladığım sıralar bu insanlıktan nasibini almamış bu tüpçü denilen eşkiyaların sevis yaptıkları yerlerde ocakların tamamına yakınında arıza ve kaçaklara şahit oldum müşterilerin bir kısmı bu eşkiyalara itibar eder layık oldukları hizmeti alırdı

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