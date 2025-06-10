Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonunda 69 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Suç Operasyonunda 69 Şüpheli Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlarla aranan 69 şüpheli yakalandı. 29'u tutuklandı. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli yakalandı, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-10 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslar başta olmak üzere, suça karışan ve suç unsurlarına yönelik çeşitli operasyonlar yapıldı. Polisin yatpığı operasyonlarda farklı suçlardan aranan 48, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan toplam 69 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 47,25 gram esrar, 61,2 gram metamfetamin, 39,65 gram bonzai, 580 sentetik ecza, 105 kök hint keneviri, 4'ü tabanca, 8 silah ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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