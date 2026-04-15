Saldırının yaşandığı okulda izler siliniyor

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırganın ailesi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı okulda görevliler temizlik çalışması başlattı.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Başsavcılıkça olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

Okulda bekleyiş sürüyor

Ayser Çalık Ortaokulu önünde havanın kararmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürerken, Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Okulun temizleniyor

Öte yandan saldırının gerçekleştiği okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
