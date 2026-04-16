Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı ve defnedilmek üzere götürüldü.
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından morgdan alındı.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna geldi. Gözyaşları arasında hastane morgundan alınan cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı