Kahramanmaraş'ta Silahlı Oyun Feci Bir Ölümle Sonuçlandı
Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki E.K.'nın av tüfeği ile şakalaşırken 16 yaşındaki arkadaşı Batuhan Sivaslıoğlu'nun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş'ta iki arkadaş arasındaki silahlı oyun feci bir sonla noktalandı. 16 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki E.K., babasına ait av tüfeğini evde arkadaşlarına gösterdi. Silahla şakalaştığı sırada aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Batuhan Sivaslıoğlu'nun (16) başına isabet etti.
Silah sesini duyan mahalle sakinleri eve koşarken, Batuhan kanlar içinde yerde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tüm çabalara rağmen Batuhan Sivaslıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay sonrası evden kaçan E.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ