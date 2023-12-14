Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ