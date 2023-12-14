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Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

14 Aralık 2023 09:31 Güncelleme: 09:33 Abone Ol

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.