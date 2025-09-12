Haberler

Kahramanmaraş'ta Silah Hırsızlığı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Silah Hırsızlığı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir poligondan çalınan iki silah ve 300 mermi ile birlikte yakalanan 16 yaşındaki H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından geniş çaplı polis operasyonu gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan, ekiplerin 3 günlük takibiyle yakalanan 16 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı.

Silahların ele geçirildiği olayda gözaltına alınan şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.