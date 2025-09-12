Kahramanmaraş'ta Silah Hırsızlığı: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan, ekiplerin 3 günlük takibiyle yakalanan 16 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı.

Silahların ele geçirildiği olayda gözaltına alınan şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ