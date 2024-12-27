Kahramanmaraş'ta Şiddetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde şiddetli yağışların ardından bir istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı otomobillerde hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağışlar sonrası istinat duvarı çöktü.
Olay, Onikişubat ilçesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde meydana geldi. Müstakil ikametlerin bulunduğu alandaki istinat duvarı şiddetli yağış sonrası çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alıp inceleme yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Olay sonrası bazı otomobillerde hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa