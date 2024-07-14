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Kahramanmaraş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

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Kahramanmaraş'ta otobüsün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenlilerin görüntüleri ortaya çıktı. İki çocuğun hayatlarını hiçe sayarak otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otobüsün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenliler kameraya yansıdı.

Görüntüler merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarında kaydedildi. Aynı yol istikametinden merkeze seyir halindeki otobüsünün arkasına tutunan 10-15 yaşlarındaki iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Hayatlarını hiçe sayarak otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan çocuklar, otobüsün hızına ve trafikteki tehlikeye aldırmadan dakikalarca bu şekilde gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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