Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Tekerek mahallesinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.
Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa