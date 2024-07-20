Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Çağlayancerit ilçesi Küçükcerit Mahallesi Göz yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ