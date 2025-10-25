Haberler

Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afşin ilçesi Köşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

