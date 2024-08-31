Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Karadan Müdahale Başladı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye başladı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi başladı.
Yangın, Onkişubat ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükselmesiyle bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı. - KAHRAMANMARAŞ