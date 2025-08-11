Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahele
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Kavşut Mahallesi'nde çıkan orman yangınına orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Yangın, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saattir ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışma yaptığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

