Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Piknikçi Ateşinden Çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan dron ile görüntülendi. Yangının piknikçi ateşinden çıktığı öğrenildi.

Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiindeki piknikçilerin bulunduğu mesire alanında çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Piknikçilerin ateşinden çıktığı öğrenilen yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının görgü tanığı Ali Gürocak, "Yangın piknikçi ateşinden başladı. Suyu geçip batıya doğru ilerledi. Ekipler tüm gücüyle müdahale ediyor. Elimizden ne geliyorsa son nefesimize kadar kurtarmaya çalışacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ