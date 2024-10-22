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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Onikişubat İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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