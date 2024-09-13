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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 itfaiye arabası ve 75 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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