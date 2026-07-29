Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 farklı kuruma ait su ikmal aracı da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı