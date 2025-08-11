Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü İnşaatında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü İnşaatında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü inşaatının çatısında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün inşaat alanındaki binasının çatısında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü inşaatının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan 2 yangın söndürme ekibi de alevlere müdahaleye başladı.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

