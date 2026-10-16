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Kahramanmaraş'ta operasyonda 107 captagon hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta 7 ve 10 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 107 captagon hap ve 23,99 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ve 10 Ekim tarihlerinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 107 captagon hap, 9 sentetik ecza hapı ve 23,99 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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