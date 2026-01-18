Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele operasyonunda 17.79 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 kilo nargile tütünü ve çeşitli kaçak sigara ürünleri de bulundu.

Kahramanmaraş'ta 17.79 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüyheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

