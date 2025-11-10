Kahramanmaraş'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.