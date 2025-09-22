Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 VM 271 plakalı otomobil ile 46 AIV 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet Bakır ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bakır, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ