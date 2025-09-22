Haberler

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki sürücü Mehmet Bakır hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 VM 271 plakalı otomobil ile 46 AIV 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet Bakır ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bakır, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
