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Kahramanmaraş'ta Metruk Evde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Metruk Evde Yangın Çıktı
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Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta metruk evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki metruk bir evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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