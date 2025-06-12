Kahramanmaraş'ta Mermer Blokları Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Mermer Blokları Devrildi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta mermer bloklarının devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Mahmut Şıhan hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer blokların devrilmesi sonucu yaralanan 2 işçiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 2. Mahrutçular Sitesi'nde meydana geldi. Mermer taşıma işlemi sırasında bir anda mermer blokları devrildi. İki işçi mermer blokları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Mahmut Şıhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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