Kahramanmaraş'ta Markete Patlayıcıyla Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir markete yanıcı ve patlayıcı maddeyle zarar veren şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Eylül'de ilçedeki bir markette meydana geldi. Bir şahısın market önünde patlayıcı ve yanıcı madde attığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerasına da o anlar yansıdı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alış veriş merkezine zarar verilmesi olayı ile ilgili 2 şahsı tespit etti. 52 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma ve Mala Zarar Verme' suçundan işlem yapılıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
