Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta köprünün yanından aşağı düşen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta köprünün yanından aşağı düşen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak köprünün yanından aşağı düştü. Kazada sürücü ve yolcular dahil 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kaza anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde meydana geldi. E.G. (47) idaresindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprünün yanından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumdaki S.G (68) ve H.G. (73), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın seyir halindeyken köprünün yanından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okyanusun ortasında mucize kurtuluş! Tekneleri tam 3 ay sürüklenen 2'si çocuk 5 kişi sağ bulundu

Pasifikte mucize kurtuluş! Okyanusun ortasında tam 3 ay
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yanıt verdi

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
Kocaeli’de motosiklet ve skuterlere trafik yasağı! Valilik saat verdi

Bir ilde motokuryelere trafik yasağı! Valilik saat verdi