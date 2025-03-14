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Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Tofaş Aracı Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Tofaş Aracı Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş marka araç, önce motosiklete, ardından polis aracına ve başka bir otomobile çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan Tofaş araç önce motosiklete ardından da polis aracına ve başka bir otomobile çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralanırken, o anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. (45) yönetimindeki 46 AAD 973 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan Tofaş otomobil refüjden karşı şeride geçerek önce polis aracına daha sonra ise 46 AHZ 513 plakalı Tesla marka otomobile çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kaza ise Tesla marka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Tofaş marka otomobilin motosiklete çarparak refüjü geçip polis aracına çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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