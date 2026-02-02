Haberler

Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Necip Fazıl konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Necip Fazıl konteyner kentte çıktı. Alınan bilgiye göre, konteynerde elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yaralanmanın ve can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

