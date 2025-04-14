Kahramanmaraş'ta Kavşak Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpışması yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ