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Kahramanmaraş'ta Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında

Kahramanmaraş'ta Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir erkek ve kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi, polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs ile kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bir erkek ve kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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