Kahramanmaraş'ta Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs ile kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bir erkek ve kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ