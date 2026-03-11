Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı