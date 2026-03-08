Otomobille girdikleri gölde mahsur kaldılar
Kahramanmaraş'ta Karagöl'e araçlarıyla giren 3 kişi, araçlarının su içinde stop etmesi sonucu gölde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederken, kişiler kendi çabalarıyla gölden yürüyerek çıktı. Araç gölden daha sonra çıkarılacak.
Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı eteklerinde bulunan Karagöl'e araçlarıyla giren 3 kişi, gölde mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle araçlarıyla Karagöl'e giren 3 kişi, bir süre sonra araçlarının su içinde stop etmesi üzerine gölün ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 3 kişi araçtan inerek gölden yürüyerek çıktığı görüldü. Olayla ilgili can kaybı yaşanmazken gölde kalan aracın daha sonra çıkarılacağı öğrenildi. Göle giren araç ve vatandaşların Off-Road tutkunu olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ