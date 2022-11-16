Kahramanmaraş'ta kamyonetin kasasından düşen çocuk öldü
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin kasasından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin kasasından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İ.E.G. (19) idaresindeki 46 ACH 852 plakalı kamyonetin kasasında yolculuk yapan Ali Sait Karpınar (15), Eldelel Caddesi'nde yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Karpınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa