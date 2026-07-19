Kahramanmaraş'ta kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Narlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AY 183 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla kamyonda sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı