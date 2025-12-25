Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak sigara, telefon ve tarihi eserle ilgili çalışmasında 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5 cep telefonu, 6 tablet, çeşitli ebat ve boyutlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 23 obje, 400 paket halinde toplam 18 bin deste bandrolsüz sigara kağıdı, 11 bin 400 dal dondurulmuş makaron sigara ile 20 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ