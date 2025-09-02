Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin Paket Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin dikkati sayesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin paket kaçak sigara ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Sait Kırmacı Caddesi'nde devriye görevinde bulunan park polisi, durumundan şüphelendiği M.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın adresinde yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ve 10 bin adet boş makaron bulundu. Ele geçirilen sigara ve makaronlara el konulurken, şüpheli M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KAHRAMANMARAŞ