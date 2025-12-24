Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan 232 kişi yakalandı 23'ü cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, son bir haftada aranan 232 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan hapis cezası almış şahıslar da bulunuyor. 23 kişi cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 232 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan hüküm giyen 23'ü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmalarında aranan 232 kişi yakalandı. Yakalananlardan H.B.'nin (31) depremi fırsat bilerek hırsızlık yapmaktan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında 'Silahla Tehdit' suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün hapis cezası alan M.L. (62), 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. (62), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.B. (27) ile yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.K.'nin (31) de oluğu öğrenildi.

Jandarmada ve adliyede işlemleri yapılan aranan şahıslardan 23'ü cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
