Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinde sabaha karşı başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabaha karşı başladı. Cezve üretimi yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
