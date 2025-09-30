Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabaha karşı başladı. Cezve üretimi yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ