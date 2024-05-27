Kahramanmaraş'ta iş makinası operatörü zemindeki boşluğa düştü

Kahramanmaraş'ta yıkım yaparken zemindeki boşluğa düşen iş makinası operatörü yaralandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Malik Ejder Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı evi yıkan iş makinası bir anda zemindeki bodrum katın çökmesi sonucu yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinası bulunduğu yerden çıkarıldı. - KAHRAMANMARAŞ