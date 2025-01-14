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Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İki İşçi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İki İşçi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta Kipaş Holding Tekstil fabrikası inşaatında meydana gelen olayda, iki işçi bulundukları yerden düştü ve yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kipaş Holding Tekstil fabrikası inşaat alanında meydana geldi. Fabrika inşaatında çalışan 2 işçi bulundukları yerden düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yaralı işi bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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