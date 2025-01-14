Kahramanmaraş'ta İnşaattan Düşen İki İşçi Yaralandı
Kahramanmaraş'ta Kipaş Holding Tekstil fabrikası inşaatında meydana gelen olayda, iki işçi bulundukları yerden düştü ve yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kipaş Holding Tekstil fabrikası inşaat alanında meydana geldi. Fabrika inşaatında çalışan 2 işçi bulundukları yerden düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yaralı işi bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ