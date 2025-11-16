Haberler

Kahramanmaraş'ta İnşaatta İskelet Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaat alanında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti, işçinin sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaattaki iskele çöktü. Yere düşen işçi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
