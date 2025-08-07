Kahramanmaraş'ta İnşaat Kazasında Bir İşçi Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaat sahasında meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu bir işçi vücuduna demir saplanarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saplanan demiri çıkararak yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti ve hastaneye kaldırdı.
Olay, merkez Onikişubat ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir işçinin vücuduna demir saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler saplanan demiri çıkararak yaralıyı hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa